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Москва продаст 33 здания рядом с Кремлем и "Зарядьем" с условием сохранения их облика

Общество
27 июля, 15:25 UTC+3

Начальная цена выставленного на аукцион комплекса составляет 8,6 млрд рублей

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичные власти выставили на продажу большой комплекс зданий - 33 объекта - рядом с Кремлем и создаваемым сейчас историко-культурным парком "Зарядье".

"Комплекс зданий на Москворецкой набережной (Китайгородский проезд 9/5) выставлен на аукцион. После продажи его территория (11 га) станет открытой для посетителей. Инвестор должен сохранить исторический облик всех объектов. Начальная цена составляет 8,6 млрд рублей ", - говорится в сообщении Департамента Москвы по конкурентной политике, который является организатором торгов.

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