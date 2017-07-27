Москва продаст 33 здания рядом с Кремлем и "Зарядьем" с условием сохранения их облика

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичные власти выставили на продажу большой комплекс зданий - 33 объекта - рядом с Кремлем и создаваемым сейчас историко-культурным парком "Зарядье".
"Комплекс зданий на Москворецкой набережной (Китайгородский проезд 9/5) выставлен на аукцион. После продажи его территория (11 га) станет открытой для посетителей. Инвестор должен сохранить исторический облик всех объектов. Начальная цена составляет 8,6 млрд рублей ", - говорится в сообщении Департамента Москвы по конкурентной политике, который является организатором торгов.