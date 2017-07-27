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Путин поручил законодательно закрепить право студентов вести кружки в школах

Общество
27 июля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Изменения в законодательство должны быть внесены до 1 декабря

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство РФ, которые позволят студентам вести образовательные кружки в школах.

Как говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с классными руководителями выпускных классов школ, опубликованном в четверг на сайте Кремля, внести такие изменения необходимо до 1 декабря 2017 года.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение порядка и условий допуска студентов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки профессионального образования, в том числе в области педагогики и образования, и специалистов-практиков, не имеющих профессионального образования в области педагогики и образования, к осуществлению образовательной деятельности в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей", - говорится в документе.

На эту проблему главе государства пожаловалась одна из участниц встречи, состоявшейся 21 июня. Учительница отметила, что запрет в законе установлен лишь для преподавания, а ведение кружков к преподаванию де-факто не относится, но под запрет подпадает. Путин в свою очередь согласился, что ведение кружков и преподавание - разные виды деятельности. "Если разночтения есть, надо поправить", - заявил тогда президент.

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