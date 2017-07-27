Комиссия ОП попросит Минобрнауки ввести в школах уроки гуманного обращения с животными

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами направит обращение в Министерство образования и науки с просьбой ввести в школах уроки гуманного обращения с животными. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый зампред комиссии Артем Кирьянов.
"Совместно с зоозащитниками мы обратимся с инициативой проведения [в школах] уроков доброты, посвященных ответственному и гуманному обращению с животными", - сказал Кирьянов. При этом он отметил, что речь не идет о введении обязательного предмета, "поскольку школьная программа сегодня итак перегружена".
"В качестве добровольного мероприятия это было бы правильно, я бы назвал эти уроки оборотной стороной наших несчастных контактных зоопарков, в которых по большей части животных мучают", - добавил он.