Комиссия ОП попросит Минобрнауки ввести в школах уроки гуманного обращения с животными

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами направит обращение в Министерство образования и науки с просьбой ввести в школах уроки гуманного обращения с животными. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый зампред комиссии Артем Кирьянов.

"Совместно с зоозащитниками мы обратимся с инициативой проведения [в школах] уроков доброты, посвященных ответственному и гуманному обращению с животными", - сказал Кирьянов. При этом он отметил, что речь не идет о введении обязательного предмета, "поскольку школьная программа сегодня итак перегружена".

"В качестве добровольного мероприятия это было бы правильно, я бы назвал эти уроки оборотной стороной наших несчастных контактных зоопарков, в которых по большей части животных мучают", - добавил он.