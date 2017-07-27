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Специалисты проверят состояние воздуха вблизи мусорного полигона "Кучино" до 5 августа

Общество
27 июля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Проверку воздуха также проведут около асфальтобетонного завода

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Администрация Балашихинского городского округа инициировала проверку чистоты воздуха вблизи закрытого мусорного полигона "Кучино" по обращениям жителей района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

"Исполняющим полномочия главы городского округа Сергеем Юровым было принято решение провести дополнительный мониторинг воздуха вблизи полигона, жилых домов и промышленных предприятий. Результаты анализа планируем получить до 5 августа", - приводятся в сообщении слова начальника управления экологии и природопользования администрации городского округа Альберта Горячева.

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Жители Балашихи предполагают, что неприятный запах в том числе может поступать от асфальтобетонного завода, расположенного возле свалки, отметили в администрации города. Специалисты также отберут пробы воздуха около этого объекта.

Ранее Министерство экологии и природопользования уже выявляло нарушения природоохранного законодательства на этом предприятии. "Если будут допущены превышения по показателям (по итогам проверки воздуха - прим. ТАСС), то Министерство экологии и природопользования Московской области направит материалы в суд о приостановлении деятельности завода, вплоть до 90 суток", - добавили в муниципалитете.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе был закрыт 23 июня после соответствующего требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На "Кучино" ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

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