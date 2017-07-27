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Археологи нашли древний храм на Биржевой площади в Москве и продлили раскопки до ноября

Общество
27 июля, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Специалисты обнаружили стены храма XVI века и остатки деревянного строения, предположительно датированного началом XVII века

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© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Археологи в рамках работ по программе "Моя улица" на Биржевой площади в Москве вновь обнаружили ряд исторических находок: стены храма XVI века, остатки деревянного строения начала XVII века, а также множество мелких артефактов, часть из которых свидетельствует о наличии оружейного и ювелирного производств.

Как сообщила ТАСС в четверг руководитель проекта "Моя улица КБ Стрелка" Александра Сытникова, в связи с обнаружением ценных исторических находок, было принято решение продлить раскопки на Биржевой площади. Предположительно работы продолжатся до ноября 2017 года.

"В настоящее время на Биржевой площади ведутся археологические работы. Специалисты обнаружили стены храма XVI века и остатки деревянного строения, предположительно датированного началом XVII века", - сказала Сытникова. Также найдено множество артефактов, часть из которых свидетельствует о наличии оружейного и ювелирного производств в этом месте раскопок.

"Археологи обнаружили инструменты, плавильные тигли, нательные кресты с заготовками под отверстие для цепочки, заготовку для перстня из сердолика, фрагменты оружия с сохранившимися резными деревянными частями. Самые древние находки датируются второй половиной XII века, среди них - стеклянные браслеты, которые перестали изготавливаться в более поздние времена", - уточнила она.

"Решение о том, как именно будет выглядеть Биржевая площадь в дальнейшем, будет сформировано после завершения всех археологических изысканий", - отметила специалист.

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