Минтуризма Болгарии утверждает, что проблемы с отдыхом детей из РФ решены

СОФИЯ, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Проблемы отдыхающих российских детей на курортах болгарского Черноморья были решены две недели назад. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в четверг в болгарском министерстве туризма, комментируя распространившуюся информацию о том, что 360 детей из РФ не могут покинуть республику из-за проблем с авиабилетами.

"В базах отдыха на побережье Черного моря в Болгарии бедствующих российских детей нет, вопрос об их отдыхе и возвращении на родину был решен болгарскими официальными властями две недели назад", - подчеркнули в министерстве. По их данным, проблемы у детей из лагеря "Чавдар" возникли после внезапной смерти владельца базы отдыха, но благодаря реакции премьер-министра Бойко Борисова, главы минтуризма Николины Ангелковой и администрации Несебра дети не только не бедствовали, а полноценно отдыхали.

"Организация отдыха российских детей была координирована болгарскими властями и лично главой Ростуризма Олегом Сафоновым. Отдых двух детских групп завершился по плану и на текущей неделе - во вторник и среду, они покинули Болгарию. Группа детей, которая прибыла в лагерь на фоне имеющихся проблем, продолжает отдыхать, в соответствии с планом они отправятся домой 1 августа", - добавили в министерстве.

В минтуризме уточнили, что в соответствии с достигнутой договоренностью лагерь "Чавдар" будет временно закрыт до решения финансовых вопросов с наследниками его скончавшегося собственника. "Болгарское государство никогда не оставит детей в беде", - добавили в ведомстве.

Генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук подтвердил корреспонденту ТАСС, что на данный момент отдых российских детей в Болгарии продолжается нормально. "Проблема с нашими детьми была оперативно решена болгарскими властями и Ростуризмом еще две недели назад, сразу после того, как генеральное консульство проинформировало заинтересованные инстанции о возникших сложностях. Сейчас мы с Ростуризмом продолжаем контролировать ситуацию, но необходимости нашего вмешательства в организацию отдыха юных россиян и их возвращения на родину нет", - отметил Лукьянчук.

26 июля российские следователи начали проверку после телесюжета о 360 детях, которые не могут вылететь из Болгарии в Санкт-Петербург после окончания смены в лагере "Олимпиум" (входит в состав "Чавдара" - прим. ТАСС) в связи с тем, что их возвращение не оплачено туроператором. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.