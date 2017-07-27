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Проект рекультивации мусорного полигона "Кучино" подготовят до 30 октября

Общество
27 июля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Разработанный проект пройдет публичные слушания, экологическую и государственную экспертизу

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подрядная организация, которая будет заниматься разработкой проекта рекультивации мусорного полигона "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья, завершит его подготовку до 30 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города в четверг.

"После определения организации, она начнет заниматься разработкой документа. До 30 октября проект должен быть подготовлен", - говорится в сообщении.

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Разработчик проекта рекультивации полигона "Кучино" будет утвержден постановлением правительства РФ без конкурса на основании рекомендации экспертной комиссии при Минэкологии Московской области, сообщал ранее ТАСС. При этом комиссия рекомендовала выбрать ЗАО "Спецгеоэкология" для этих работ.

Разработанный проект пройдет публичные слушания, экологическую и государственную экспертизу, отмечается в сообщении. Стоимость проекта может составить 50 млн рублей, соответствующие поправки в бюджет Подмосковья парламентарии внесли в завершившуюся весеннюю сессию.

На полигоне 29 июня начались предрекультивационные работы, в рамках которых так называемое тело свалки намерены присыпать слоем земли толщиной не менее 30 см, также планируется очистить и углубить обводную канаву до двух метров, чтобы обезопасить соседние поселения от разлива опасного фильтрата. Кроме того, власти намерены оградить тело полигона по периметру, чтобы предотвратить его расползание, и очистить загрязненные ранее три гектара земли вне территории свалки.

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