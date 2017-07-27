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Раненая во время теракта в египетской Хургаде 14 июля гражданка Чехии умерла

Общество
27 июля, 22:12 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 27, июля. /ТАСС

Министр здравоохранения республики Милослав Лудвик сообщил, что два дня женщина находилась в состоянии клинической смерти

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ПРАГА, 27 июля. /ТАСС/. Гражданка Чехии стала третьей жертвой совершенного террористом-одиночкой 14 июля в египетском городе-курорте Хургада теракта. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения республики Милослав Лудвик.

"Женщина скончалась в больнице в Каире, - отметил он. - Террорист нанес ей ножевые ранения в спину и ноги".

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© EPA/STR

При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка

Состояние 36-летней женщины резко ухудшилось в прошедший понедельник. У нее произошел "общий сбой работы внутренних органов". Два дня она находилась в состоянии клинической смерти.

В Каир прибыл чешский медицинский эксперт, который должен дать оценку действиям египетских врачей по спасению чешской гражданки. МИД республики направил внешнеполитическому ведомству Египта ноту с требованием ускорить расследование обстоятельств теракта, в ходе которого были убиты две гражданки Германии.

Две недели назад в одном из отелей Хургады произошло нападение исламиста-одиночки на иностранных туристов. Согласно данным местного МВД, были зарезаны две немки, ножевые ранения получили четыре человека - граждане Чехии, Армении и России. В Египте с 1996 года произошло не менее девяти крупных терактов, которые привели к жертвам и пострадавшим среди иностранных туристов.

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