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В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I

Общество
27 июля, 22:33 UTC+3 МААСТРИХТ /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Доска выполнена в виде барельефа с изображением императора на фоне Московского Кремля

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© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
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© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС
© Виталий Чугин/ТАСС

МААСТРИХТ, 27 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Торжественная церемония открытия мемориальной доски по случаю 300-летнего юбилея посещения Маастрихта Петром Великим прошла в четверг в этом городе. В мероприятии приняли участие посол России в Нидерландах Александр Шульгин, почетный консул РФ в Маастрихте Константин ван Влотен, а также представители местных и региональных властей.

Шульгин считает это событие очень важным. "Царь Петр по праву рассматривается в качества основоположника отношений между нашими странами, - подчеркнул дипломат. - Он провел в Голландии много времени, сам учился различным ремеслам, а также посылал сюда молодых россиян, чтобы перенимать самое лучшее. И думаю, что его вклад в историю наших отношений, это наследие, необходимо оберегать и приумножать". "В этом смысле сегодняшнее мероприятие говорит о сохраняющемся тяготении наших народов друг к другу и внушает оптимизм на будущее", - заметил он.

Говоря о мемориальной доске, Шульгин отметил реалистичность барельефа. "Именно таким я себе и представлял Петра Великого, - сказал он. - Мне кажется, что эта доска станет центром притяжения туристов в Маастрихте и безусловно внесет вклад в дальнейшее укрепление дружбы между нашими народами".

В свою очередь Константин ван Влотен заметил, что между нынешней ситуацией в отношениях и ситуацией 300-летней давности есть определенное сходство. "Это была большая честь для Маастрихта принять царя, - подчеркнул он. - Но Нидерланды тогда не поддерживали Россию. А Россия тогда хотела мира".

А сейчас, по мнению почетного консула, Россия намеренно выставляется врагом НАТО. "В противном случае все перестанут покупать оружие у США, - сказал он. - Это мое личное мнение, но мне кажется, что это действительно так. Это чистой воды манипуляция, и я рад, что Европа сейчас говорит нет новым санкциям, за введение которых выступают США".

Сама мемориальная доска представляет собой барельеф, на котором изображен Петр Первый в царском одеянии на фоне Московского Кремля. Ее создателями являются скульптор Александр Таратынов и его супруга Екатерина, являющаяся художницей.

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