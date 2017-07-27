Аксенов отмечает увеличение потока украинских туристов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает увеличение потока украинских туристов на полуостров, несмотря на сложности, которые власти Украины создают для них на границе. Об этом он заявил в четверг в эфире программы "Серьезный разговор" на телеканале "Первый крымский".

"Они (власти Украины - прим. ТАСС) пытаются со своей стороны на границе создать сложные досмотровые процедуры, но тем не менее поток людей, украинских граждан, которые хотят приехать в Крым отдохнуть, конечно, увеличивается", - отметил Аксенов.

По его мнению, создавая очереди на российско-украинской границе, власти Украины "демонстрируют злобу, зависть, желание насолить" Крыму, поскольку туристы, отдохнув на полуострове, оставляют позитивные отзывы. Аксенов добавил, что украинцы могут сравнить реальную обстановку в Крыму с тем, что говорят в украинских СМИ, а это не нравится властям соседнего государства.

"Спасибо крымчанам, они встречают украинцев радушно… Никакой аллергии к ним мы не испытываем, никаких предубеждений. И украинцы уезжают от нас с хорошим настроением", - сказал глава Крыма.

С начала высокого курортного сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. По данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало 10 часов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее называл эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины. Однако 19 июля Погранслужба Украины заявила, что не мешает въезду автомобилей с Украины в российский Крым.