Православные христиане отмечают День крещения Руси

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Православные в России и странах СНГ отмечают 28 июля День крещения Руси. Это событие, определившее более тысячи лет назад цивилизационный путь развития многих народов, празднуют миллионы людей. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего в 988 году Русь.

Праздник под колокольный звон

В Русской православной церкви в пятницу в полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана и других стран в 2012 году.

В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, верующие поздравляют друг друга, нередко принимают крещение, проводят крестные ходы, праздничные приемы, тематические выставки и лекции.

Масштабные торжества по случаю праздника в этом году прошли в столице Украины. Традиционный массовый молебен накануне Дня крещения Руси собрал тысячи киевлян и гостей города. После молебна все верующие крестным ходом прошли по центральным улицам Киева в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где предстоятель Украинской православной церкви совершил всенощное бдение. По случаю праздника в столицу были доставлены пять древних почитаемых икон Пресвятой Богородицы ("Почаевская", "Святогорская", "Зимненская", "Касперовская", "Ахтырская"), а в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских верующие смогут поклониться 11 чудотворным иконам.

Креститель Руси

Князь Владимир (около 960-1015 гг.) - один из самых почитаемых в России святых и уникальная фигура в истории становления Руси. Согласно летописям, он был яростным язычником, но после принятия в 988 году в византийской Корсуни (сейчас город Херсонес в Крыму) крещения сумел коренным образом изменить не только свою жизнь, но и предопределить путь возглавляемого им государства на многие века вперед.

"Благодаря вере, которую мы восприняли, благодаря системе нравственных ценностей, которые стали нашей системой ценностей, из разрозненных славянских племен возникла единая мощная держава - Русь, которая стала не только важным фактором на мировой арене, но и местом интенсивного культурного и духовного развития", - отмечал ранее патриарх Кирилл, говоря о князе Владимире.

Князь был прославлен в лике святых (дата канонизации неизвестна) как равноапостольный - то есть равный по своему служению апостолам, ближайшим ученикам Христа. В 1635 году митрополит Киевский Петр Могила обрел мощи Владимира из руин Десятинной церкви, сейчас часть из них утеряна, а часть находится в Москве и Киеве. Ковчег со святыней был найден в фондах музея Московского Кремля и в 2010 году передан Русской православной церкви.