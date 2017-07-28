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Православные христиане отмечают День крещения Руси

Общество
28 июля, 0:09 UTC+3 МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В Русской православной церкви в полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре зазвенят колокола

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Православные в России и странах СНГ отмечают 28 июля День крещения Руси. Это событие, определившее более тысячи лет назад цивилизационный путь развития многих народов, празднуют миллионы людей. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего в 988 году Русь.

Праздник под колокольный звон

В Русской православной церкви в пятницу в полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана и других стран в 2012 году.

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В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, верующие поздравляют друг друга, нередко принимают крещение, проводят крестные ходы, праздничные приемы, тематические выставки и лекции.

Масштабные торжества по случаю праздника в этом году прошли в столице Украины. Традиционный массовый молебен накануне Дня крещения Руси собрал тысячи киевлян и гостей города. После молебна все верующие крестным ходом прошли по центральным улицам Киева в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где предстоятель Украинской православной церкви совершил всенощное бдение. По случаю праздника в столицу были доставлены пять древних почитаемых икон Пресвятой Богородицы ("Почаевская", "Святогорская", "Зимненская", "Касперовская", "Ахтырская"), а в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских верующие смогут поклониться 11 чудотворным иконам.

Креститель Руси

Князь Владимир (около 960-1015 гг.) - один из самых почитаемых в России святых и уникальная фигура в истории становления Руси. Согласно летописям, он был яростным язычником, но после принятия в 988 году в византийской Корсуни (сейчас город Херсонес в Крыму) крещения сумел коренным образом изменить не только свою жизнь, но и предопределить путь возглавляемого им государства на многие века вперед.

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"Благодаря вере, которую мы восприняли, благодаря системе нравственных ценностей, которые стали нашей системой ценностей, из разрозненных славянских племен возникла единая мощная держава - Русь, которая стала не только важным фактором на мировой арене, но и местом интенсивного культурного и духовного развития", - отмечал ранее патриарх Кирилл, говоря о князе Владимире.

Князь был прославлен в лике святых (дата канонизации неизвестна) как равноапостольный - то есть равный по своему служению апостолам, ближайшим ученикам Христа. В 1635 году митрополит Киевский Петр Могила обрел мощи Владимира из руин Десятинной церкви, сейчас часть из них утеряна, а часть находится в Москве и Киеве. Ковчег со святыней был найден в фондах музея Московского Кремля и в 2010 году передан Русской православной церкви.

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