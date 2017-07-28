Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца в пятницу покинет Россию. Кортеж доставит святыню в аэропорт Пулково, откуда спецборт вылетит в Италию, в небольшой городок Бари, где они хранились под спудом 930 лет, ни разу до этого не покидая стен храма. О том, что предшествовало этому событию, и как россияне встречали мощи святителя Николая - в материале ТАСС.

Подготовка на высшем уровне

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. После всех согласований специалисты изъяли из гробницы частицы мощей. Изначально предполагалось, что это будет голень, однако размер отверстия в крышке раки, не превышающего пяти сантиметров в диаметре, не позволил извлечь такую большую кость. Тогда медики остановили выбор на девятом левом ребре святого. Операция была проведена с помощью медицинского прибора - фиброскопа.

Мощи святого первоначально были помещены в малый ковчег из драгоценных металлов, где под ребро в воске сделана специальная выемка. После этого малый ковчег был перенесен в большой, изготовленный по заказу Русской православной церкви. Он весит 45 килограммов и покрыт стеклянной бронированной крышкой, сквозь которую православные россияне могли увидеть мощи святого. В итальянском храме такой возможности нет - верующие прикладываются к мраморной плите.

Ковчег был закрыт на специальный замок, ключ от которого был торжественно передан итальянской стороне. Криминалисты, работавшие с мощами, отмечали, что мощи очень хорошо сохранились, хотя святой Николай жил почти 1700 лет назад.

Миллионы паломников и километровые очереди

Святыня была доставлена в московский храм Христа Спасителя 21 мая. В состав делегации вошли губернатор итальянской области Апулия и мэр города Бари, которым было поручено сопровождать ковчег. Возле храма святыню встречал патриарх Кирилл, представители духовенства и тысячи верующих. Торжественность мероприятия была подчеркнута звоном колоколов во всех церквях столицы, в том числе в храме Христа Спасителя и на колокольне Ивана Великого в Кремле.

За 53 дня, с 21 мая по 13 июля, мимо ковчега с мощами прошли почти два миллиона паломников. Чтобы поклониться святыне, верующие приезжали со всей страны. Центральная Россия, Поволжье, Урал, Кавказ - расстояния не стали препятствием для людей, желавших помолиться одному из самых почитаемых святых нашей страны.

Каждый день тысячи людей стояли в очереди по несколько часов. Как рассказал руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков, максимальная длина очереди составляла почти семь километров, а среднее время нахождения в ней - порядка семи часов.

Для помощи верующим было задействовано в общей сложности 18,5 тыс. добровольцев. Каждый день в очереди, на прилегающих улицах и в храме трудились от 300 до 800 человек. Они помогали ориентироваться по маршруту, обеспечивали беспрепятственный проход паломникам с детьми и нарушениями опорно-двигательного аппарата, оказывали помощь в решении возникающих проблем.

Безопасность на всем протяжении очереди обеспечивали сотни сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.

Часы ожидания в Петербурге

13 июля святыня была доставлена в Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры Петербурга. По случаю встречи здесь прошел крестный ход, который возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ковчег со святыней пронесли на специальных носилках от Надвратной церкви на площади Александра Невского к Свято-Троицкому собору, где прошло торжественное богослужение и молебен святителю.

За две недели святыне поклонились около полумиллиона верующих. Как и в Москву, в Петербург паломники приезжали из соседних регионов и стран. В Александро-Невской лавре побывали паломники из Риги, Таллина, Минска, Харькова, Днепропетровска, Краснодара, Перми, Вышнего Волочка, Олонца, Вологды и многих других городов. Каждый день мимо ковчега проходили десятки тысяч людей, отстоявших в очереди от четырех до восьми часов.

Чтобы к святыне могло прикоснуться максимальное число верующих, в завершающий день был организован круглосуточный доступ в храм.

Проводы

Церемонию провода мощей в пятницу, 28 июля, возглавит патриарх Кирилл. В 10 часов утра он проведет Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Лавры. Пропуск паломников, желающих попасть на богослужение, будет осуществляться с 07:00 до 09:00 через центральные ворота монастыря.

В 14:00 часов предстоятель Русской православной церкви совершит молебен, после чего состоится крестный ход к надвратной церкви на площадь Александра Невского. Затем кортеж отвезет ковчег в аэропорт Пулково, и специальным рейсом святыня будет доставлена в Италию.

Организаторы подчеркивают, что доступа к мощам в этот день уже не будет.

"Принесение мощей святителя Николая стало очень важным событием для всей страны. Люди приезжали из самых отдаленных регионов России. Всех собрал святитель у своих мощей, всех нас объединил. Пребывание мощей - это духовный заряд для всего нашего народа, нам еще предстоит до конца осознать значение этого принесения на нашу землю", - отметил Волков.

О Николае Чудотворце

Святитель Николай, называемый в народе Николаем Чудотворцем и Николаем Угодником, почитается в православной, католической, лютеранской и англиканской церквях. Один является покровителем моряков, путешественников и детей.

Неслучайно святой послужил прообразом современного Санта-Клауса. По легенде, один богатый, но обанкротившийся человек, отчаявшись свести концы с концами, чуть не продал трех своих дочерей в публичный дом. Узнав об этом, святитель тайно подбросил в окно его дома три мешочка с золотом и тем самым спас семью. Один из этих мешочков случайно угодил в чулок одной из девушек, лежащий на полу.

Именно после этого в Европе зародилась традиция вешать у изголовья чулки в ожидании, что святой Николай положит в них подарки. В начале XVII века голландцы, почитавшие святителя Николая, основали в Америке колонию Новый Амстердам - современный Нью-Йорк. В их произношении Синтерклаас и стал называться Санта-Клаусом.

К концу XIX века легенда и традиция одаривания детей в день именин святого Николая пришла из Европы в Россию. На Руси Николин день был выходным и отмечался особенно торжественно. Люди всей семьей шли в храм на литургию, после нее собирались на обеде за праздничным столом, а потом устраивали массовые гулянья на зимних улицах.