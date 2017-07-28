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Миллионы спасенных жизней за 25 лет: поисково-спасательная служба МЧС отмечает юбилей

Общество
28 июля, 1:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В состав службы входит 51 поисково-спасательное формирование численностью более 4,8 тыс. человек, которые выполняют задачи по оперативному реагированию на ЧС природного и техногенного характера

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательная служба (ПСС) МЧС России, на счету которой миллионы спасенных жизней, в пятницу отмечает 25 лет со дня своего создания, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Сегодня поисково-спасательной службе МЧС России исполняется четверть века. В ее состав входит 51 поисково-спасательное формирование численностью более 4,8 тыс. человек, которые выполняют задачи по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как в России, так и за рубежом", - отметили в МЧС. В составе формирований - высококвалифицированные спасатели и специалисты, треть из которых имеет высшие классы квалификации - спасатель международного и первого классов, а также 161 кинологический расчет, 63 конных расчета, 697 спасателей-водолазов. При этом 160 спасателям присвоено почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации".

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"За минувший год спасателями МЧС России проведено более 17,5 тыс. поисково-спасательных работ, в том числе сложнейших операций в труднодоступной горной местности, на водных объектах на глубинах до 100 метров, горных реках, в сложных карстовых полостях, на опасных производствах", - сообщил представитель МЧС, добавив, что при проведении поисково-спасательных работ спасено более 12,9 тыс. человек", - сообщил представитель министерства.

ПСС МЧС России была создана 28 июля 1992 года постановлением правительства РФ о совершенствовании туристских и альпинистских служб, пунктов и центров на территории страны. Для своевременного оказания помощи людям, терпящим бедствие в сложных природных условиях, в состав Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были переданы 35 туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров.

"Сегодня ПСС - это мощная служба, оснащенная современной техникой и оборудованием, способная проводить поисково-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера как на территории Российской Федерации, так и за рубежом", - подчеркнули в МЧС.

"За прошедшие годы были спасены миллионы человеческих жизней. Сегодня спасатели решают задачи любой сложности и делают все необходимое, чтобы обеспечить защиту попавшего в беду человека. Специалисты службы оказывают практическую помощь и поддержку гражданам России, а также провели более 100 международных гуманитарных операций в различных точках земного шара", - отметил собеседник агентства.

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