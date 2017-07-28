Более 19 млн рублей потратят на проверку безопасности метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Метро Санкт-Петербурга проверит на безопасность компания "Иста-системс", которая выиграла конкурс стоимостью 19,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из опубликованной информации, победитель должен оказать услуги "по проведению оценки уязвимости 147 категорированных объектов Петербургского метрополитена в соответствии с изменениями требований транспортной безопасности, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2017 года №410".

Конкурс был объявлен 27 июня. Изначальная (максимальная) цена контракта составляла 31,8 млн рублей. Второй участник конкурса предложил провести работы за 31,6 млн рублей.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили изменить требования к безопасности метрополитена, принятые после теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Это предложение связано с очередями на станциях метро из-за массового досмотра пассажиров на входе.

Комментарий Петербургского метрополитена, где в последние дни на ряде наименее востребованных станций начали проводить массовый досмотр пассажиров, ТАСС оперативно получить не удалось. Ранее в компании информировали жителей города о проведении досмотров, что может привести к временному ограничению входа на станции.

Ранее сообщалось, что ГУП "Петербургский метрополитен" к 1 октября создаст новую службу транспортной безопасности с численностью около 2 тыс. сотрудников. Также планировалась дополнительная закупка оборудования для обеспечения безопасности в метро.

Теракт 3 апреля

Третьего апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Около 100 человек пострадали.

Ространснадзор провел проверку систем обеспечения безопасности Петербургского метрополитена и выявил ряд нарушений. В настоящее время метрополитен обжалует в Ленинском районном суде Петербурга административные протоколы, составленные Ространснадзором по факту обнаруженных нарушений.

Глава ведомства Виктор Басаргин также заявлял о необходимости скорректировать постановление правительства РФ от 5 апреля 2017 года о безопасности метрополитена из-за выявленных недостатков.