Мэрия Москвы пока не рассматривает введение платного въезда в центр города

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ЛОНДОН, 28 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Власти Москвы пока не рассматривают вариант введения платного въезда в центр российской столицы в качестве меры для улучшения экологической обстановки в городе. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды правительства Антон Кульбачевский по итогам прошедшего в британской столице круглого стола "Москва - Лондон: зелёные города" с участием представителей лондонской мэрии.
"На данный момент мы не планируем введения платного въезда в центр города. Этот вопрос является пока неактуальным для нас", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва последовать примеру Лондона и ввести режим платного въезда в центральную часть города.
"У нас есть платные парковки, ограничения по движению для грузовиков и автобусов, в том числе по экологическим классам двигателя", - отметил Кульбачевский, подчеркнув, что московские власти рассматривают платную парковку в качестве ограничительной меры, призванной улучшить экологическую ситуацию в городе.
"Мы уменьшили пространство для автомобилистов, сделали город более доступным для пешеходов. Жители стали меньше ездить на своих машинах в центр, и это серьезно повлияло на улучшение качества воздуха в центральной части города. Мы контролируем качество топлива - это тоже очень важная составляющая. В России введены технические регламенты по двигателям внутреннего сгорания, то есть они должны быть не ниже "Евро-4", "Евро-5", что впоследствии приведет к смене автопарка и даст положительный эффект", - добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что "задачи московских и лондонских экологов практически совпадают". "Многие решения, которые были приняты в Лондоне в сфере экологии, применяются в Москве. Мы услышали достаточно много предложений, ознакомились с интересными наработками, в том числе технологическими", - продолжил он.
"Опыт (лондонский) уже перенимается. Мы создали систему экологического мониторинга после визита в Лондон в 2004 году, которая более 10 лет является одной из передовых и современных в мире", - добавил глава департамента.
"Крупные европейские города столкнулись с экологическими проблемами намного раньше, чем Москва, которая развивалась в советскую эпоху как столичный город. Это наше преимущество. Путь, который многие европейские города проходили за 20-30 лет, мы сейчас преодолеваем за 5-6 лет. Мы стали совершенно конкурентоспособными с Парижем и Лондоном по популяризации простых решений, которые приводят к положительному экологическому эффекту", - заметил эколог.
Кульбачевский сообщил, что "более 50% территории старой Москвы занято зелеными насаждениями", что делает ее лидером по этому показателю среди других мегаполисов мира.
"Качество атмосферного воздуха в Москве сопоставимо с лондонским. У нас наблюдается позитивная динамика его улучшения. Количество вредных выбросов от автомобилей (в период 2010-2016 гг) у нас сократилось на 120 тыс. тонн. Это около 12% или 2% в год; для мегаполиса - это большой успех", - сказал он.
"Департамент транспорта объявил о разработке новых стимулирующих мер для владельцев машин с электродвигателем. Пожалуй, главный стимул для их приобретения - это бесплатная парковка в центре города. Правительство Москвы хочет создать специальные парковочные места для электромобилей с подзарядными станциями, чтобы обеспечить более выгодные условия, чем для владельцев автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания", - поделился московский чиновник.
"У нас всего тысяча электромобилей. Бума пока не наступило. Электрозарядная система создается, ежегодно открываются новые колонки для ускоренной электрозаправки автомобилей", - отметил он.
Глава департамента заверил, что власти столицы в будущем планируют отказываться от практики складирования мусора на свалках в пользу его переработки. "У нас есть программа. Мы не имеем права захоранивать неразделенные, непереработанные отходы, поэтому в любом случае к этому моменту нужно готовиться. Безусловно, за этим будущее", - выразил уверенность собеседник агентства.
"Я думаю, что в ближайшее время мы в любом случае пойдем по пути глубокой мусоропереработки и количество захораниваемых отходов на полигонах будет уменьшаться в разы. Сейчас около 10% полезных фракций мы выбираем, 90% отправляется на полигон, либо на мусоросжигательный завод", - добавил он.