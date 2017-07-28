Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рисунок Трампа продали на аукционе почти за $30 тыс.

Общество
28 июля, 6:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июля. /ТАСС

Начальная стоимость лота составляла $9 тыс. Имя покупателя не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/NATE D. SANDERS AUCTIONS

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Рисунок с изображением небоскребов Нью-Йорка в исполнении Дональда Трампа продан на аукционе за примерно $29,2 тысячи. Об этом сообщили в четверг представители базирующегося в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) аукционного дома Nate D. Sanders Auctions, устраивавшего торги.

Смотрите также

Рисунок Виктора Цоя продан за 250 тыс. руб. на аукционе современного искусства

В Нью-Йорке с аукциона проданы рисунки Джона Леннона и Курта Кобейна

Рисунок Леонардо да Винчи признан национальным достоянием Франции

По их словам, речь идет о любительском наброске, изображающем вид на Нью-Йорк с небоскребом Trump Tower по центру. Рисунок c автографом президента США выполнен с помощью золотистого фломастера. Заключенный в рамку лист бумаги находится практически в идеальном состоянии за исключением почти незаметного пятна и потертости на правой стороне.

В аукционном доме утверждают, что эта работа, несмотря на свою примитивность, "является редкой, так как достоверно известно лишь о нескольких рисунках" Трампа. Начальная стоимость лота составляла $9 тыс. Имя покупателя не сообщается.

Трамп довольно схематично изобразил вид на Нью-Йорк на благотворительном мероприятии в 2005 году, задолго до вступления в должность главы государства. Прием устраивала компания Pitney Bowes по случаю Международного дня грамотности, который отмечается в сентябре. Компания попросила известных деятелей искусств, спортсменов, писателей, иллюстраторов и политиков создать нечто самобытное с собственным автографом. Позднее эти поделки выставлялись на аукцион, а прибыль предназначалась для центров ликвидации безграмотности в США и Канаде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
2
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
3
Министр обороны Японии Томоми Инада ушла в отставку
4
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
Корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправится на МКС
7
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама