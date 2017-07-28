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Пользователи госуслуг в электронном виде получат доступ к единому личному кабинету

Общество
28 июля, 8:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Документ направлен на реализацию концепции развития механизмов предоставления госуслуг в электронном виде, отмечается на сайте кабмина

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее правовую базу для расширения функций подсистемы единого личного кабинета государственных услуг. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"На базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" создана подсистема единого личного кабинета для обеспечения доступа заявителей к информации о текущем статусе предоставления государственных и муниципальных услуг, истории обращений за получением таких услуг, сведениям о заявителе, содержащимся в государственных информационных ресурсах, а также возможности хранения результатов оказания услуг и иных электронных документов", - говорится в справке к постановлению.

Отмечается, что документ направлен на реализацию концепции развития механизмов предоставления госуслуг в электронном виде, а также норм ФЗ "Об актах гражданского состояния" в части получения заявителем сведений из Единого государственного реестра ЗАГС.

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