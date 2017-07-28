Онкобольной из Апатитов, пожаловавшейся Путину, провели второй курс химиотерапии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Врачи провели второй курс химиотерапии 24-летней онкобольной Дарье Стариковой из Апатитов, которая обратилась к Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", ее состояние оценивается как стабильное, сообщили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

"Дарье Стариковой , 24-летней жительнице Апатитов, которая находится на лечении в Московском научном исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена, проведен второй курс внутриартериальной химиотерапии. Состояние пациентки стабильное, лечение проходит в рамках плана, разработанного междисциплинарным консилиумом ведущих специалистов страны", - говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

Также сообщается, что недавно Дарью навестили ее дочь, тетя и сестра. В Москве они побывали в цирке и на Красной площади.

Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области 15 июня обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему недоступности медицинских услуг для жителей города. Самой Дарье поздно поставили диагноз "рак четвертой стадии" после того, как ее долго лечили от остеохондроза в поликлинике при больнице.

В ходе "Прямой линии" было озвучено мнение, что недоступность медицины является одной из главных проблем Апатитов. Она также сообщала, что скорая не успевает довезти людей до больницы.