МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"Согласно прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы с сохранением до 21:00 мск местами в Москве ожидаются дождь, гроза, порывы ветра 13-18 м/с", - сказал сотрудник ведомства.
В ГУ МЧС попросили москвичей по возможности переждать непогоду в помещении, находясь на улице, обходить стороной шаткие конструкции. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев.
Росгидромет также выпустил предупреждение об ухудшении погоды в Москве в пятницу.
"В связи с прохождением фронта окклюзии южного циклона в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 мск местами по Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра 13-18 м/с",- отмечается в сообщении метеослужбы.