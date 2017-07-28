МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Согласно прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы с сохранением до 21:00 мск местами в Москве ожидаются дождь, гроза, порывы ветра 13-18 м/с", - сказал сотрудник ведомства.

В ГУ МЧС попросили москвичей по возможности переждать непогоду в помещении, находясь на улице, обходить стороной шаткие конструкции. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев.

Росгидромет также выпустил предупреждение об ухудшении погоды в Москве в пятницу.

"В связи с прохождением фронта окклюзии южного циклона в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 мск местами по Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра 13-18 м/с",- отмечается в сообщении метеослужбы.

