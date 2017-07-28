Главному раввину Латвии вручили благодарственное письмо Минобороны России

РИГА, 28 июля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Благодарственное письмо от имени министра обороны России Сергея Шойгу вручили в четверг руководителю еврейской религиозной общины Латвии "Шамир" и Музея Рижского гетто раввину Менахему Баркахану за его активное участие в сохранении памяти о советских войнах, павших в годы Великой Отечественной войны на территории этой балтийской республики.

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В преддверии Дня Победы в этом году Международный европейский центр толерантности и община "Шамир" издали карту воинских кладбищ Советской армии периода Второй мировой войны в Латвии, а также подробный путеводитель на русском, латышском, немецком и английском языках. В издании опубликована информация о 338 воинских кладбищах - о числе захороненных и опознанных, а также приведены надписи на памятниках.

Этот проект, куратором которого выступил Баркахан, не остался незамеченным в России. "От имени Министерства обороны РФ выражаю вам и всем членам ассоциации "Шамир" признательность за активное участие в сохранении памяти о советских войнах, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии. Тяжелейшие испытания выпали на долю народов Советского Союза. Сегодня важно рассказать о ратных подвигах наших предков, отстоять историческую правду о том, какой ценой была достигнута победа в той страшной войне. Ваша работа по противодействию попыткам фальсифицировать героическое прошлое, по воспитанию у молодежи почтительного отношения к славным традициям старших поколений заслуживает искреннего уважения", - сказано в благодарственном письме, переданном послом России в Латвии Евгением Лукьяновым раввину.

Церемония вручения состоялась в Музее Рижского гетто, который открылся в 2010 году по инициативе Баркахана и стал местом поминовения жертв Холокоста в Латвии. Раввин со своей стороны выразил благодарность за оказанную ему честь. "Мы ежегодно читаем про исход евреев из Египта и там сказано: каждый еврей в каждом поколении должен чувствовать себя так, как будто он сам был при исходе из Египта. Перефразируя это, я хочу сказать, что каждый человек в мире, в каждом поколении должен себя чувствовать так, будто он сам участвовал в этих трагических событиях Второй мировой войны. Нужно сделать все, чтобы такого больше никогда не повторилось. Чтобы сделать это, нужно постоянно помнить об этом", - отметил он.

По его словам, еврейская религиозная община Латвии также прилагает усилия по уходу за воинскими захоронениями в стране и планирует организовать молитвы представителей разных конфессий возле могил, где лежат люди разных вероисповеданий. "Мы будем молиться за них, а они будут молиться за нас, чтобы мы оставались людьми. Это наша задача", - подчеркнул он.