Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главному раввину Латвии вручили благодарственное письмо Минобороны России

Общество
28 июля, 9:54 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Международный европейский центр толерантности и община "Шамир" издали к ко Дню победы карту воинских кладбищ Советской армии периода Второй мировой войны в Латвии

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 28 июля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Благодарственное письмо от имени министра обороны России Сергея Шойгу вручили в четверг руководителю еврейской религиозной общины Латвии "Шамир" и Музея Рижского гетто раввину Менахему Баркахану за его активное участие в сохранении памяти о советских войнах, павших в годы Великой Отечественной войны на территории этой балтийской республики.

СПЕЦПРОЕКТ

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

В преддверии Дня Победы в этом году Международный европейский центр толерантности и община "Шамир" издали карту воинских кладбищ Советской армии периода Второй мировой войны в Латвии, а также подробный путеводитель на русском, латышском, немецком и английском языках. В издании опубликована информация о 338 воинских кладбищах - о числе захороненных и опознанных, а также приведены надписи на памятниках.

Этот проект, куратором которого выступил Баркахан, не остался незамеченным в России. "От имени Министерства обороны РФ выражаю вам и всем членам ассоциации "Шамир" признательность за активное участие в сохранении памяти о советских войнах, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии. Тяжелейшие испытания выпали на долю народов Советского Союза. Сегодня важно рассказать о ратных подвигах наших предков, отстоять историческую правду о том, какой ценой была достигнута победа в той страшной войне. Ваша работа по противодействию попыткам фальсифицировать героическое прошлое, по воспитанию у молодежи почтительного отношения к славным традициям старших поколений заслуживает искреннего уважения", - сказано в благодарственном письме, переданном послом России в Латвии Евгением Лукьяновым раввину.

Церемония вручения состоялась в Музее Рижского гетто, который открылся в 2010 году по инициативе Баркахана и стал местом поминовения жертв Холокоста в Латвии. Раввин со своей стороны выразил благодарность за оказанную ему честь. "Мы ежегодно читаем про исход евреев из Египта и там сказано: каждый еврей в каждом поколении должен чувствовать себя так, как будто он сам был при исходе из Египта. Перефразируя это, я хочу сказать, что каждый человек в мире, в каждом поколении должен себя чувствовать так, будто он сам участвовал в этих трагических событиях Второй мировой войны. Нужно сделать все, чтобы такого больше никогда не повторилось. Чтобы сделать это, нужно постоянно помнить об этом", - отметил он.

По его словам, еврейская религиозная община Латвии также прилагает усилия по уходу за воинскими захоронениями в стране и планирует организовать молитвы представителей разных конфессий возле могил, где лежат люди разных вероисповеданий. "Мы будем молиться за них, а они будут молиться за нас, чтобы мы оставались людьми. Это наша задача", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Латвия Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
2
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве
3
Испытание верой: мифы о крещении Руси
4
ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"
5
Президент Молдавии назвал недопустимым запрет группе артистов РФ посетить республику
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Город Айвазовского: как в Феодосии хранят память о великом живописце
Темы дня
Новости партнеров
Реклама