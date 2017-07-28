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Порошенко вновь выступил за признание независимой от Москвы украинской церкви

Общество
28 июля, 10:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, июля. /ТАСС

Президент Украины также отметил, что "выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором"

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КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в День крещения Руси вновь выступил за признание автокефалии украинской церкви.

"Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение - окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии украинской Церкви - равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны- агрессора", - написал Порошенко в Facebook, поздравляя украинцев с праздником.

При этом он в очередной раз отметил, что "выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором".

В пятницу в Киеве состоится крестный ход канонически непризнанной УПЦ Киевского патриархата.

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