Порошенко вновь выступил за признание независимой от Москвы украинской церкви

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КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в День крещения Руси вновь выступил за признание автокефалии украинской церкви.
"Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение - окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии украинской Церкви - равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны- агрессора", - написал Порошенко в Facebook, поздравляя украинцев с праздником.
При этом он в очередной раз отметил, что "выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором".
В пятницу в Киеве состоится крестный ход канонически непризнанной УПЦ Киевского патриархата.