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Жители Хабаровского края смогут летать в Москву новым лайнером A330-200 пять раз в неделю

Общество
28 июля, 10:31 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 28, июля. /ТАСС

Максимальная вместимость нового лайнера может достигать 380 пассажиров

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ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind начала обслуживание рейсов Москва - Хабаровск - Москва, новый лайнер Airbus A330-200 будет совершать рейсы пять раз в неделю, сообщили в пятницу в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Авиакомпания Nordwind приступила к выполнению регулярных рейсов Москва - Хабаровск на новом широкофюзеляжном Airbus A330-200. В августе авиакомпания Nordwind будет осуществлять полеты... из Москвы в Хабаровск и обратно gznm раз в неделю, со вторника по пятницу и в воскресенье", - уточнила руководитель пресс-службы Марина Кравченко.

Новый лайнер рассчитан на комфортабельную перевозку 279 пассажиров в двухклассной компоновке, при этом максимальная вместимость этого типа воздушного судна может достигать 380 мест. Лайнер отличается просторным салоном с увеличенным расстоянием между креслами.

Ранее этот рейс обслуживала другая дочерняя компания "Пегас-Туристик" - "Икар". Nordwind входит в ТОП-10 крупнейших авиакомпаний РФ по пассажирообороту. Регулярные рейсы выполняются из аэропорта Шереметьево. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 20 воздушных судов: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.

ОАО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн. пассажиров и 30 тыс. тонн грузов.

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