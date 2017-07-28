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Путин: фестиваль православного пения способствует сохранению культурного наследия РФ

Общество
28 июля, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Глава государства выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере высокой духовности, а также поспособствует развитию международных гуманитарных контактов

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III Международного Свято-Владимирского Валаамского фестиваля православного пения "Просветитель". Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Возрождая многовековые традиции церковной музыки и песнопения, фестиваль обращает нас к истокам и непреходящим ценностям православия, служит сохранению богатейшего исторического, культурного наследия нашей страны, широкому общественному просвещению", - говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере высокой духовности, а также поспособствует развитию международных гуманитарных контактов. Он пожелал участникам успехов и вдохновения, а гостям - незабываемых впечатлений.

III Международный фестиваль православного пения "Просветитель", организаторами которого являются Cпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и благотворительный фонд "Свет Валаама", пройдет на острове Валаам с 28 по 30 июля 2017 года.

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