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РВИО не считает нужным демонтировать памятник Ивану Грозному в Москве

Общество
28 июля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

По словам представителя Российского военно-исторического общества, юридически это не памятник, а музейный выставочный экспонат

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Памятник Великому князю Московскому и всея Руси Ивану IV, установленный на "Аллее правителей" в Москве, не подлежит демонтажу, поскольку юридически он является выставочным экспонатом, сообщила ТАСС руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества (РВИО) Надежда Усманова.

Ранее зампредседателя комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", заявил, что памятник установлен незаконно и его необходимо демонтировать, но в любом случае придется где-то установить, поскольку он является подарком Москве.

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"Юридически это не памятник, а музейный выставочный экспонат, переданный фондом сохранения культурного наследия "Русский витязь" для экспонирования. К тому же, земля, на которой установлена скульптура - федеральная", - сказала представитель РВИО.

"Лев Лавренов, безусловно, прав, говоря о процедуре установки памятника в Москве. Но в данном конкретном случае эта процедура неприменима. Аналогичный пример можно привести и в случае с парком "Музеон", где установлено множество скульптур под открытым небом. На первый взгляд они тоже похожи на памятники, но это не так. Это скульптуры, которые не проходили процедуру согласования, должные установке памятников", - подчеркнула Усманова.

По ее словам, РВИО не планирует в ближайшее время демонтировать экспонат. "Он передан нам на ответственное хранение на один год. После этого срока договор может быть продлен или изменен", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО.

Она также напомнила, что скульптура царя Ивана Грозного, исполненная скульптором Василием Селивановым, открывает историческую экспозицию "Аллея правителей", где на сегодняшний момент в граните запечатлены бюсты 33 руководителей России - от Рюрика до Керенского. До конца года в этом месте должны появиться еще восемь экспонатов - от Владимира Ленина до Бориса Ельцина.

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