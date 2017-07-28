Депутаты Поморья и обманутые дольщики создали группу по проблемным домам

ТАСС, 28 июля. Депутаты Архангельского областного собрания создали рабочую группу по решению проблем обманутых дольников, в которую также вошли жители региона, пострадавшие от недобросовестных застройщиков. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе областного Совета депутатов.

"На данный момент правительство Архангельской области разработало план-график по решению проблем обманутых дольщиков, для контроля за исполнением которого была создана при областном Собрании депутатов рабочая группа с участием дольщиков проблемных объектов. Рабочая группа будет контролировать ход строительства проблемных домов и оперативно решать возникающие проблемы", - отметили в пресс-службе.

По словам исполняющего обязанности председателя областного Собрания Юрия Сердюка, архангельские депутаты продолжат совершенствовать региональное законодательство для решения проблем обманутых дольщиков.

"Для защиты прав участников долевого строительства на территории нашего региона уже действует закон областной закон "Об организации деятельности в сфере защиты прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены". Для завершения строительства многоквартирных домов <…> новым инвесторам в качестве бонуса предоставляются в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Данный механизм в регионе уже действует и дает положительные результаты", - отметил Сердюк.

В Архангельской области 400 человек пострадали от недобросовестных действий застройщиков. Из них в реестр жителей Поморья, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, включены 142 человека.