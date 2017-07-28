Изъятых московскими таможенниками контрабандных соколов выпустят на Алтае

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Соколы-балобаны, изъятые осенью 2016 года сотрудниками таможни в аэропорту Домодедово, вернутся в дикую природу в Алтайском крае. Контрабандисты пытались провезти их по просроченным документам в страны Ближнего Востока, теперь выпустить их в естественную среду помогут сотрудники лаборатории "Алтай-Фалькон" Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского госуниверситета, сообщили в пресс-службе вуза.

"4 сентября 2016 года на таможне Домодедова были задержаны коробки с 30 соколами-балобанами, которых контрабандисты намеревались вывезти в Объединенные Арабские Эмираты - там птиц уже ждал покупатель. У московских таможенников вызвали подозрение документы на живой груз: они были просрочены. Кроме того, согласно российскому законодательству к продаже и вывозу из страны разрешены только искусственно выведенные особи, однако некоторые птицы оказались дикими. Часть соколов возвращается на Алтай", - сказали в вузе.

Было заведено уголовное дело, а птицы помещены в Центр спасения диких животных под Москвой. Генетическая экспертиза показала, что девять балобанов были пойманы на Алтае и теперь их вернут на родину. По словам директора алтайского питомника Виктора Плотникова, птиц доставят в особых круглых транспортных контейнерах, в каждом из которых будет находиться сокол, сопровождать груз будет директор Центра спасения диких животных Сергей Ганусевич. Возраст птиц - больше года, все - самки.

В странах Ближнего Востока балобаны пользуются большим спросом. Это не только главный атрибут популярной соколиной охоты, но и показатель высокого социального статуса. Цена за одну птицу в ОАЭ начинается от $50 тыс. долларов. Соколы- балобаны занесены в Красную книгу России. Выпускать птиц на Алтае будут 3 августа.

Для алтайского питомника редких птиц помогать в реабилитации и возвращении в природу птиц, изъятых у браконьеров, не в новинку. Около полутора лет назад в аэропорту Шереметьево изъяли партию соколов-балобанов и кречетов, восемь из которых потом отправили на Алтай.

Как сообщалось ранее, по данным экспертов, попытки нелегального вывоза краснокнижных соколов-балобанов из Алтай-Саянского экологического региона с начала 1990-х годов, когда браконьеры в год могли вывозить до тысячи птиц с Алтая, к 2016 году сократились в 10 раз.