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Скворцова: современный сосудистый центр в Дубне будет вскоре достроен

Общество
28 июля, 14:49 UTC+3 ДУБНА ДУБНА 28, июля. /ТАСС

Создание центра позволит оперативно оказывать помощь пациентам с коронарными синдромами и ишемическим инсультом

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ДУБНА, 28 июля. /ТАСС/. Строительство современного сосудистого центра в Дубне будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова после осмотра медико-технического кластера.

"Обсудили с вице-губернатором Московской области Ольгой Сергеевной (Забраловой) необходимость быстро достроить новый хирургический корпус на территории городской больницы", - сказала она.

По словам министра, фактически в него будет "вмонтирован" сосудистый центр с возможностями эндоваскулярных манипуляций, который позволит спасать жизни пациентам с коронарными синдромами и ишемическим инсультом.

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