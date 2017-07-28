Скворцова: современный сосудистый центр в Дубне будет вскоре достроен

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ДУБНА, 28 июля. /ТАСС/. Строительство современного сосудистого центра в Дубне будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова после осмотра медико-технического кластера.
"Обсудили с вице-губернатором Московской области Ольгой Сергеевной (Забраловой) необходимость быстро достроить новый хирургический корпус на территории городской больницы", - сказала она.
По словам министра, фактически в него будет "вмонтирован" сосудистый центр с возможностями эндоваскулярных манипуляций, который позволит спасать жизни пациентам с коронарными синдромами и ишемическим инсультом.