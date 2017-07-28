Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 29 июля

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на субботу, 29 июля, из-за высокой температуры, дождя и ожидающейся грозы с сильными порывами ветра, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений - желтый (уровень), погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он будет действовать в субботу также на территории Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской и еще пяти областей.
В Белгородской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Тульской областях объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются высокая температура, дождь и гроза. "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - уточняется на сайте.
По данным синоптиков, в субботу воздух в столице прогреется до 33 градусов. Ожидается, что днем в Москве пройдет кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 м/с.