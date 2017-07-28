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Путин призвал МВД быть "построже с лихачами" на дорогах

Общество
28 июля, 15:36 UTC+3

Президент РФ отметил, что основными причинами ДТП являются нарушение скоростного режима, выезд на сторону встречного движения, а также состояние алкогольного опьянения

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НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал МВД быть "построже с лихачами" на дорогах, потому что ДТП с тяжелыми последствиями чаще всего связаны с превышением скорости. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Безусловно, качество дорог - это одна из ключевых проблем, но и с лихачами нужно построже. Потому что в основном ДТП с тяжелыми последствиями происходят на междугородных, межрегиональных трассах, и основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения. Ну и конечно, состояние опьянения. С этим нужно повнимательнее", - сказал Путин главе МВД Владимиру Колокольцеву, который докладывал президенту о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах РФ.

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