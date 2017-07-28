В Минздрав не поступали предложения запретить продажу алкоголя в мелкой таре

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Предложения по ограничению продажи алкогольной продукции в мелкой таре на кассе супермаркетов в Минздрав РФ пока не поступали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздраву будет предложено рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в мелкой таре прямо на кассе супермакета. Статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что такая мера могла бы быть полезной.
"Однако отметим, что указанная мера не поступала в Минздрав России. При поступлении предложения Министерство примет участие в ее рассмотрении совместно с экспертным сообществом", - сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что "экспертным сообществом рассматриваются различные меры по противодействию распространению потребления алкогольной продукции населением".