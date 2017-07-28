Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минздрав не поступали предложения запретить продажу алкоголя в мелкой таре

Общество
28 июля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что ведомству будет предложено рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в мелкой таре прямо на кассе супермакета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Предложения по ограничению продажи алкогольной продукции в мелкой таре на кассе супермаркетов в Минздрав РФ пока не поступали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Смотрите также

Стратегия здорового образа жизни от Минздрава РФ: "диктат медиков" или необходимость

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздраву будет предложено рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в мелкой таре прямо на кассе супермакета. Статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что такая мера могла бы быть полезной.

"Однако отметим, что указанная мера не поступала в Минздрав России. При поступлении предложения Министерство примет участие в ее рассмотрении совместно с экспертным сообществом", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что "экспертным сообществом рассматриваются различные меры по противодействию распространению потребления алкогольной продукции населением".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
2
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
3
Визит Рогозина в Кишинев оказался сорван из-за отказа Румынии пропустить самолет
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама