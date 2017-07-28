Немцы стали пить меньше пива

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Немецкие пивоварни сокращают производство хмельного напитка из-за падения спроса в Германии, а также в целом в Евросоюзе. Продажи пива снижаются на протяжении последних нескольких лет, сообщает в пятницу агентство DPA.

Уменьшение потребления в текущем году эксперты связывают прежде всего с температурными колебаниями, обильными осадками и прохладной погодой. Ударом по производителям стало также отсутствие крупных футбольных турниров и других популярных спортивных состязаний.

Кроме того, как указывают ученые из Федерального центра медицинского образования Германии, нация стареет, а люди в возрасте потребляют меньше алкоголя. Однако и молодое поколение сегодня пьет значительно меньше, чем несколькими годами ранее, правда, объяснения этому исследователи пока не нашли.

Согласно данным немецкого Федерального статистического ведомства, в последние полгода в стране было сварено 46,8 гектолитра пива, что на 1,2% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом доля внутреннего потребления составляет порядка 80% от общего объема. Остальное идет на экспорт, который, в свою очередь, уменьшился на 5,3% в государства ЕС и на 7,3% - в другие страны мира.

Информация была получена на основании статистики, касающейся налогов на пивную продукцию. Данные не учитывают безалкогольное пиво, но включают пивосодержащие напитки. И только в этом сегменте наблюдается увеличение потребления на 5,3%, или на 2,1 млн гектолитров.