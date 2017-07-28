МЧС предупредило о 35-градусной жаре в Подмосковье

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило предупреждение об ожидающейся в Подмосковье 35-градусной жаре.
"29 июля на территории Московской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 35 градусов и выше", - говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.
Спасатели просят граждан быть осторожными и стараться не находиться долго под солнцем.