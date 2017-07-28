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Президент Абхазии потребовал приостановить полеты сверхлегких летательных аппаратов

Общество
28 июля, 18:46 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 28, июля. /ТАСС

27 июля в результате падения прогулочного самолета погибли трое россиян

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СУХУМ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба потребовал до выяснения всех обстоятельств крушения легкомоторного самолета в республике, где погибли трое россиян, прогулочного самолета приостановить полеты легкомоторных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента Абхазии по итогам совещания, посвященного авиакатастрофе, произошедшей 27 июля в Пицунде.

"Президент поручил предпринять все необходимые действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и недопущение подобных происшествий в дальнейшем. До завершения всех следственных мероприятий потребовал приостановить полеты сверхлегких летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

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В четверг приблизительно в 17:20 мск в результате падения прогулочного самолета, принадлежавшего, по информации пресс-службы МЧС Абхазии, российской коммерческой фирме "Седьмое небо", погибли трое россиян. Как рассказал источник во властных структурах республики, 6-летняя девочка, ее мать и отчим отдыхали в частной гостинице в Пицунде, однако мать из-за беременности отказалась от прогулки на самолете.

Семья должна была лететь обратно в Москву в четверг, но решила продлить свой отдых до пятницы.

По данным генпрокуратуры, самолет принадлежал частному лицу гражданину Российской Федерации и находился в аренде у пилота. Самолет осуществлял полет над территорией Республики Абхазия, имея все необходимые разрешительные документы.

Расследованием ЧП занимается транспортная прокуратура Абхазии.

Это второй подобный случай за месяц: 6 июля при заходе на полевой аэродром Пицунды в результате жесткой посадки легкомоторного самолета А-ЗЗ МА 2 туриста из Москвы получили тяжелые травмы.

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