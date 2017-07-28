В Якутии создают сеть организаций для поддержки талантливых детей

ЯКУТСК, 28 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Сеть государственных образовательных организаций "Ил Дархан", работающих с талантливыми детьми, появится в Якутии. Об этом говорится в указе "О комплексе мер по выявлению и поддержке одаренных детей в Республике Саха (Якутия)", подписанном главой региона Егором Борисовым.

"В сеть "Ил Дархан" могут войти как общеобразовательные школы, так и учреждения дополнительного образования, музыкальные и спортивные школы, которые занимают лидерские позиции в республике по своим направлениям и ориентированы на работу с детьми, проявившими выдающиеся способности на республиканском уровне", - говорится в указе.

Ресурсным и методическим центром сети "Ил Дархан" определена Малая академия наук Якутии.

До 1 декабря 2017 года правительству региона поручено разработать и утвердить комплексную республиканскую программу "Одаренные дети Якутии", рассчитанную на 2018-2023 годы.

Министерствам и ведомствам поручено предусмотреть проведение мероприятий по выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности в сфере науки, техники, культуры, искусства и спорта.

К этой работе будут привлечены муниципалитеты, в указе есть пункт о разработке соответствующих муниципальных программ. Кроме того, администрациям муниципальных образований рекомендовано предусмотреть модернизацию материально-технической базы организаций общего и дополнительного образования детей для реализации современных образовательных программ по работе с одаренными детьми.