Уставшие шведские туристы вызвали для спуска с гор спасательный вертолет

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Служба горных спасателей коммуны Йокмокк на севере Швеции получила сигнал о том, что двое туристов, мужчина и женщина, совершившие восхождение на одну из местных вершин, находятся в критической ситуации. Женщине срочно требовалась помощь: она повредила ногу и не могла идти.

Однако, когда спасатели прибыли на вертолете на место, выяснилось, что туристы просто устали и им не хотелось самим спускаться с горы. Вот они и решили позвонить в скорую помощь, чтобы та, прилетев, забрала их и довезла до населенного пункта, сообщает телеканал SVT.

По словам представителя местной полиции, никакой угрозы жизни и здоровью туристов на самом деле не было, к тому же с собой на гору они взяли палатку. В результате любителям комфорта пришлось самим оплатить оказанную им услугу, счет за которую составил 30 тыс. крон ($3,7 тыс.).

Это далеко не первый случай, когда уставшие от восхождения люди звонят в службу спасения с просьбой спустить их с горы. Как говорят в местной полиции, такие обращения случаются постоянно, но в каждом случае спасатели выясняют, насколько опасна ситуация для жизни и здоровья, и лишь затем принимают окончательно решение.

"Но, если человек, действительно, устал и не в состоянии идти, мы можем помочь, дав ему соответствующие контакты, с тем чтобы он сам мог вызвать вертолет. Однако в этом случае за полет он должен будет и платить сам", - сказал пресс-секретарь местной полиции Мари Андерссон.