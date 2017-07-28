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Гусман: миссия делегации РФ на Фестивале молодежи - рассказать правду о стране

Общество
28 июля, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В фестивале, который пройдет в России с 14 по 22 октября, примут участие более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Миссия российской делегации на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в РФ в октябре, будет состоять в том, чтобы рассказать иностранным участникам правду о России. Такое мнение высказал в пятницу член оргкомитета фестиваля, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман после открытия фотовыставки "Вместе с планетой", посвященной истории ВФМС.

"Мне кажется, что очень важная задача российской делегации на фестивале - это донести до своих друзей, коллег, партнеров из других стран мира, которые приедут в гости, правду о России, о жизни в нашей стране, о политике в нашей стране. В этом миссия российской делегации", - сказал Гусман.

"В предстоящие октябрьские дни соберется молодежь почти всех стран мира. Это крайне важно, и тот разговор, который там будет, и те дискуссии - я уверен, жаркие, но честные и откровенные - крайне важны", - подчеркнул он.

В свою очередь, принявший участие в открытии фотовыставки главред "Литературной газеты" Юрий Поляков вспомнил, как выступал на Фестивале молодежи 1985 года. "Я принимал участие как молодой поэт в грандиозном вечере поэзии на Малой арене "Лужников", где собрались 20 тыс. зрителей. На сцене был весь цвет поэзии нашей страны, был там и будущий лауреат Нобелевской премии (по литературе - прим. ТАСС) Боб Дилан", - сказал он.

В этом контексте Поляков выступил за проведение поэтического вечера и на предстоящем фестивале. "У нас как- то забыли, что поэзия - это высшее проявление национального языка, и обязательно она должна звучать в сердце Отечества", - добавил он.

О выставке

Открытие выставки было приурочено к 60-летию со дня открытия Фестиваля молодежи 1957 года. Фотографии размещены на железных стендах, растянувшихся вдоль Чистопрудного бульвара со стороны памятника А. С. Грибоедову. В экспозицию входит около 30 фотографий, относящихся к истории и современности фестивального движения.

Организаторы отобрали для показа кадры с церемоний открытия и закрытия проходивших в Москве Фестивалей молодежи 1957 и 1985 годов, изображения марок, открыток, посвященных этим событиям. О подготовке к фестивалю этого года рассказывают фотографии с заседаний подготовительных комитетов, а также различных акций, приуроченных к будущему форуму.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики, при этом половину от всех участников составят иностранцы. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать мировое молодежное сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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