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IT-парк в Якутии будет введен в эксплуатацию в начале 2018 года

Общество
28 июля, 18:33 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Парк разместят в уже построенном здании, которое будет передано IT-компаниям

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ЯКУТСК, 28 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Новый IT-парк в Якутске будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2018 года, его планируют разместить в пустующем здании, которое планируется выкупить за 1 млрд. рублей. Об этом ТАСС сообщил глава города Якутска Айсен Николаев.

"В первом квартале 2018 года в Якутске будет сдан IT-парк, сейчас совместно с властями республики достигнута договоренность о том, что будет выкуплено пустующее здание, которое по всем параметрам подходит по IT-парк", - сказал Николаев.

Как сказал глава Якутии Егор Борисов во время встречи с участниками молодежного форума "Синергия Севера", руководство республики пошло по прагматичному пути и решило выкупить уже построенное здание. "Нужно около 1 млрд рублей для выкупа этого здания, оно будет полностью передано IT-компаниям. Технопарк там размещаться не будет, для него будет принято отдельное решение", - сказал Борисов.

Новое здание IT-парка планировалось построить в 2018 году, где на площади 21 000 кв. м должны были располагаться офисные помещения, коворкинг-центр, дата-центр, школа программирования, залы для выставок и конференций, гостиница. К проекту проявляли интерес несколько компаний, в том числе группа компаний Huang Holding (Китай) и ООО "Мерлион". Но из-за кризиса реализация проекта была приостановлена, так как стоимость строительства нового здания увеличилась с 1,2 млрд рублей до 6 млрд рублей, в настоящее время началась актуализация проекта.

При этом принято решение выкупать уже построенное здание в городе Якутске.

Первоначальный проект здания IT-парка был утвержден в начале 2014 года по итогам архитектурного конкурса, в котором участвовало 18 эскизных проектов от организаций из Москвы, Новосибирска, Курска, Хабаровска и Якутска. Победителем стал эскиз "Гиперкуб" якутского проектного бюро "Горпроект".

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