Всем пострадавшим от паводка на Ставрополье выплачены компенсации

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СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края завершили выплаты компенсаций пострадавшим во время майского паводка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора края.
"Край накануне получил транш из федерального бюджета в объеме 18,75 млн рублей. В тот же день Министерство труда и социальной защиты населения края перечислило эти средства гражданам: единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей получили 1875 человек", - уточняется в сообщении.
Жители Ставрополья, признанные пострадавшими во время паводка, получали выплаты по 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей из федерального и краевого бюджетов. В общей сложности из региональной и федеральной казны граждане получили 1 млрд 608 млн 280 тыс. рублей.
21 июля кабмин сократил ассигнования Ставропольскому краю для выплат компенсаций с ранее озвученных 937,5 млн рублей до 747,45 млн рублей. Зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко пояснила журналистам, что выделенных средств региону хватило в полном объеме, сокращение ассигнований произошло из-за корректировки списка пострадавших.
"Заявка (Ставропольского края - прим. ТАСС) на получение средств была сформирована на второй день после объявления ЧС. Была взята численность всех лиц, которые проживают в подтопленных населенных пунктах, исходя из этого велся расчет потребности. Однако не все дома в этих населенных пунктах были подтоплены, потребности более, чем в тех средствах, которые были выделены Ставропольскому краю, нет", - отметила Калинченко.
Пострадавшим от паводка перечислили излишние выплаты за частичную и полную утрату имущества в объеме 8,14 млн рублей, уточнила Калинченко, комментируя итоги проверки.
По словам министра, половина этой суммы была выплачена людям, которые не являются гражданами РФ, еще половина - повторные выплаты жителям, которые уже получили деньги. Что касается иностранцев, то эти выплаты были проведены из-за несовершенства законодательства. Вторичные выплаты могли произойти из-за ошибок людей, которые обрабатывали документы и составляли заявки.
В частности, по словам Калинченко, ошибка в понимании ФЗ №69 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" произошла во время выплат компенсаций людям, не являющимся гражданами РФ (они получили в общей сложности около 4 млн рублей из федерального бюджета - прим. ТАСС).
"Федеральный закон устанавливает, что нормы данного закона распространяются на граждан РФ, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, находившихся на территории, где произошло ЧС. Если брать отдельные нормы и положения, то указывается, что средства выплачиваются гражданам, но нет конкретики - гражданам РФ или иностранным гражданам?", - отметила министр.
В результате власти Ставропольского края посчитали необходимым провести выплаты и иностранным гражданам, находившимся на территории края во время ЧС и признанным пострадавшими. "По мнению Счетной палаты РФ эта норма не должна распространяться на лиц, не являющихся гражданами РФ. Отсюда вытекает потребность корректировки федерального закона, основание - недостаточно четкая формулировка", - пояснила Калинченко
От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае 15-25 мая пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов. Ущерб предварительно оценивался в 2,37 млрд руб. Из федерального бюджета Ставропольскому краю было направлено 747,45 млн рублей для оказания финансовой помощи пострадавшим от стихии.