Всем пострадавшим от паводка на Ставрополье выплачены компенсации

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края завершили выплаты компенсаций пострадавшим во время майского паводка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора края.

"Край накануне получил транш из федерального бюджета в объеме 18,75 млн рублей. В тот же день Министерство труда и социальной защиты населения края перечислило эти средства гражданам: единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей получили 1875 человек", - уточняется в сообщении.

Жители Ставрополья, признанные пострадавшими во время паводка, получали выплаты по 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей из федерального и краевого бюджетов. В общей сложности из региональной и федеральной казны граждане получили 1 млрд 608 млн 280 тыс. рублей.

21 июля кабмин сократил ассигнования Ставропольскому краю для выплат компенсаций с ранее озвученных 937,5 млн рублей до 747,45 млн рублей. Зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко пояснила журналистам, что выделенных средств региону хватило в полном объеме, сокращение ассигнований произошло из-за корректировки списка пострадавших.

"Заявка (Ставропольского края - прим. ТАСС) на получение средств была сформирована на второй день после объявления ЧС. Была взята численность всех лиц, которые проживают в подтопленных населенных пунктах, исходя из этого велся расчет потребности. Однако не все дома в этих населенных пунктах были подтоплены, потребности более, чем в тех средствах, которые были выделены Ставропольскому краю, нет", - отметила Калинченко.

Переплата на 8 млн рублей

Пострадавшим от паводка перечислили излишние выплаты за частичную и полную утрату имущества в объеме 8,14 млн рублей, уточнила Калинченко, комментируя итоги проверки.

"Проверка Счетной палаты РФ была инициирована в ходе "Прямой линии" с президентом. <...> (В ходе проверки), прежде всего, были установлены факты излишней выплаты гражданам средств помощи в связи с частичной и полной утратой ими имущества первой необходимости в объеме 8 млн 140 тыс. рублей, что составляет 1% от объема, который Ставропольский край получил из Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки гражданам", - сказала она.

По словам министра, половина этой суммы была выплачена людям, которые не являются гражданами РФ, еще половина - повторные выплаты жителям, которые уже получили деньги. Что касается иностранцев, то эти выплаты были проведены из-за несовершенства законодательства. Вторичные выплаты могли произойти из-за ошибок людей, которые обрабатывали документы и составляли заявки. "Сначала мы вернем эти средства из краевого бюджета - до 7 августа 2017 года. После гражданам будет предложено вернуть эти средства в бюджет. Акт обследования домовладения составляется комиссионно и подписывается владельцем, то есть человек знает, сколько денег он получит. Если сумма получается больше, то он понимает, что это ошибка, были случаи, когда граждане сами обращались и возвращали эти деньги", - пояснила Калинченко. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 15 июня потребовал от губернатора Ставропольского края ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения. Он также потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств. Отвечая на утверждение жительницы Ставрополья о том, что с нее требуют денег за восстановительные работы, Путин назвал такую ситуацию "полным бредом". Он отметил, что должны быть выплачены 10 тыс. рублей за оперативную поддержку, 50 тыс. рублей - за частичную утрату имущества, 100 тыс. - рублей за полную утрату имущества. Изменения в законодательство по выплатам в результате ЧС На Ставрополье в связи с майским паводком будут сформированы предложения по корректировке федерального закона "О защите населения от ЧС". Из-за недостаточно четких формулировок закона были проведены необоснованные выплаты, сообщила Калинченко. "По итогам проверки Счетной палаты РФ на Ставрополье сформирован перечень предложений на имя президента РФ о необходимости корректировки федерального законодательства и нормативно-правовых актов федерального уровня, в ходе исполнения которых на территории края возникали логические предложения о необходимости их корректировки", - пояснила она. В частности, по словам Калинченко, ошибка в понимании ФЗ №69 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" произошла во время выплат компенсаций людям, не являющимся гражданами РФ (они получили в общей сложности около 4 млн рублей из федерального бюджета - прим. ТАСС). "Федеральный закон устанавливает, что нормы данного закона распространяются на граждан РФ, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, находившихся на территории, где произошло ЧС. Если брать отдельные нормы и положения, то указывается, что средства выплачиваются гражданам, но нет конкретики - гражданам РФ или иностранным гражданам?", - отметила министр. В результате власти Ставропольского края посчитали необходимым провести выплаты и иностранным гражданам, находившимся на территории края во время ЧС и признанным пострадавшими. "По мнению Счетной палаты РФ эта норма не должна распространяться на лиц, не являющихся гражданами РФ. Отсюда вытекает потребность корректировки федерального закона, основание - недостаточно четкая формулировка", - пояснила Калинченко От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае 15-25 мая пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов. Ущерб предварительно оценивался в 2,37 млрд руб. Из федерального бюджета Ставропольскому краю было направлено 747,45 млн рублей для оказания финансовой помощи пострадавшим от стихии.