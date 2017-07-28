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Росгвардия заменила поступившие в прошлом году некачественные сухие пайки

Общество
28 июля, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Экспертиза установила, что в ряде продуктов присутствовали соя, крахмал, целлюлоза, гелеобразователь и другие недопустимые к употреблению в пищу вещества

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Росгвардия забраковала некачественные сухие пайки, поступившие на снабжение ведомства в 2016 году, и заменила продукцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В ноябре-декабре 2016 года специалисты ветеринарно-санитарной службы Росгвардии отобрали пробы и организовали экспертизу пайков. "В результате экспертизы было установлено, что в консервы в пайках не соответствовали требованиям ГОСТа: нарушена массовая доля мясных продуктов более чем в два раза, кроме мяса говядины обнаружено мясо курицы, свинины и следы субпродуктов. В ряде продуктов выявлены соя, крахмал, целлюлоза, гелеобразователь и другие недопустимые к употреблению в пищу вещества. Тылом Росгвардии были приняты все необходимые меры по замене некачественной продукции и недопущению ее употребления в пищу", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В настоящее время вся некачественная продукция находится на ответственном хранении на продовольственных складах. Поставщики продукции и контролирующие органы были уведомлены о результатах экспертизы.

"В целях обеспечения защиты интересов Росгвардии организована претензионная работа по полному выполнению контрактов и замене некачественных индивидуальных рационов питания. Вопросы, связанные с обеспечением личного состава качественным и полноценным питанием, находятся на особом контроле руководства Росгвардии", - добавили в ведомстве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что подконтрольный Минобороны "Барышский мясокомбинат" поставил Росгвардии через посредника "Оборонпродкомплект" некачественные пайки на 680 млн рублей. Контракт был заключен с МВД еще в 2015 году (до создания Росгвардии в 2016 году продукция поставлялась во Внутренние войска МВД). По данным СМИ, Главная военная прокуратура проводила проверку по данному факту, а также просила МВД и Росгвардию изъять некачественную продукцию.

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