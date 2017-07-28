Премьера фильма об истории христианства в Крыму прошла в Севастополе в День крещения Руси

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Премьера документально-постановочного фильма "Херсонес Великий", рассказывающего о становлении христианства в Крыму, прошла в Севастополе в День крещения Руси, 28 июля, передает корреспондент ТАСС.

"Это фильм о становлении христианства на территории Херсонеса. Многие вспоминают о крещении князя Владимира в Херсонесе, но не вспоминают о сложном процессе становления христианства здесь до этого. Мы решили посвятить фильм именно этому - становлению христианства на территории Херсонеса и Крыма", - рассказал ТАСС перед премьерным показом режиссер фильма Алексей Александров.

По его словам, среди героев картины, помимо князя Владимира, также апостол Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий, папа римский Климент, святой папа Мартин.

"Эти люди внесли свой вклад, с одной стороны, в становление христианства, а с другой - в прославление этой территории", - сказал Александров, добавив, что фильм охватывает период с I в. н. э. по X в. н. э.

При воссоздании исторического облика Херсонеса авторы картины использовали 3D-моделирование. Съемки велись в Крыму, но необходимую натуру находили в том числе и за границей.

"В Европе сохранилась архитектура того времени, мы делали 3D-моделирование, но посмотреть "живой" камень, как он сложен в здании, мы могли только в Европе. Например, в Салониках (Греция) мы нашли собор святого Димитрия, который по всем описаниям похож на тот храм, где крестился Владимир", - сказал режиссер.

По словам Александрова, фильм снят на средства съемочной группы, съемки длились с 2013 года. В дальнейшем фильм планируется показывать широкой публике, а также на кинофестивалях, где демонстрируется документальное кино.

День крещения Руси - памятная дата, установленная в РФ с 2010 года. Празднование приурочено ко дню памяти из православного церковного календаря, посвященного святому равноапостольному князю Владимиру, принявшему крещение в 988 году.

Согласно летописи "Повесть временных лет", обряд крещения князя Владимира состоялся в византийском поселении в Крыму - Корсуни (древнегреческое название - Херсонес, ныне - территория Севастополя - прим. ТАСС). После принятия христианства Владимир организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства.