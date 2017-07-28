В Черном море у Одессы нашли затонувшее судно времен ВОВ с боеприпасами

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КИЕВ 28 июля. /ТАСС/. Германское судно времен Великой Отечественной войны с боеприпасами обнаружено в акватории Черного моря недалеко от Одессы. Об этом сообщили в пятницу в одесском управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В селе Лебедевка Татарбунарского района Одесской области в акватории Черного моря на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих" с боеприпасами на борту", - проинформировали спасатели.
Как уточнили в ГСЧС местному изданию "Думская", главное в находке не само судно, а многочисленные боеприпасы, которые могут представлять опасность.
"Теодорих" шел в составе военного конвоя и был потоплен 12 ноября 1943 года советской подлодкой М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани.