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В Черном море у Одессы нашли затонувшее судно времен ВОВ с боеприпасами

Общество
28 июля, 22:49 UTC+3 КИЕВ 28 июля. КИЕВ 28, июля. /ТАСС

На глубине 15 метров дайверы обнаружили германское судно "Теодорих"

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КИЕВ 28 июля. /ТАСС/. Германское судно времен Великой Отечественной войны с боеприпасами обнаружено в акватории Черного моря недалеко от Одессы. Об этом сообщили в пятницу в одесском управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В селе Лебедевка Татарбунарского района Одесской области в акватории Черного моря на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих" с боеприпасами на борту", - проинформировали спасатели.

Как уточнили в ГСЧС местному изданию "Думская", главное в находке не само судно, а многочисленные боеприпасы, которые могут представлять опасность.

"Теодорих" шел в составе военного конвоя и был потоплен 12 ноября 1943 года советской подлодкой М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани.

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