Ленобласть отметит 90-летие костюмированным шествием в Гатчине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Ленинградская область отметит в субботу 90-летие со дня образования региона костюмированным шествием в Гатчине - возможной будущей столице области, сообщает пресс-служба областного правительства. В программе празднований также открытие важного для города путепровода, призванного решить проблему пробок.

"29 июля в Гатчине состоятся праздничные мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею Ленинградской области. В торжествах примут участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, министр транспорта РФ Максим Соколов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, главы регионов России", - сказали в пресс-службе, добавив, что ожидается более 1 тысячи гостей.

Торжества начнутся на пересечении железнодорожных путей и автомобильной дороги в районе Двинского шоссе в Гатчине, где проезд ретро-автомобилей ознаменует открытие первого пускового комплекса путепровода стоимостью 985 млн руб., который позволит передвигаться по городу без ожидания на железнодорожном переезде в автомобильных пробках. В этот же день пройдет заседание регионального отделения Российского исторического общества под руководством его председателя, главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, на котором подведут итоги научно-просветительской работы в регионе в преддверии юбилея.

В полдень начнется театрализованное шествие по улицам Гатчины, посвященное Году истории в Ленинградской области, участники будут облачены в костюмы разных эпох, чтобы проиллюстрировать наиболее значимые исторические события на ленинградской земле. Известно, что губернатор и члены правительства региона оденутся в костюмы 20-х годов XX века - времен Новой экономической политики. В программе также ярмарка "Город мастеров" с участием более чем 40 предприятий и фермерских хозяйств региона, мастер-классы по народных ремеслам, праздничный концерт и фейерверк.

На благоустройство и подготовку Гатчины к торжествам из областного бюджета выделили около 2 млрд руб. Не все планы по реконструкции объектов удалось реализовать в этом году, в том числе из-за непогоды. Работы по реставрации въездных ворот и дальнейшее благоустройство возможной будущей столицы Ленинградской области (о возможном переносе столицы говорил губернатор региона Дрозденко - прим. ТАСС) планируют продолжить в следующем году.

Ленинградская область появилась на карте Советского Союза 1 августа 1927 года после выхода соответствующего постановления Всесоюзного центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР.