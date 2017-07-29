Кэти Гриффин заявила, что ФБР решило не наказывать ее за снимок с муляжом головы Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США прекратило расследование в отношении американской актрисы и телеведущей Кэти Гриффин, которая ранее сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо президента Дональда Трампа. Как объявила в пятницу сама Гриффин, подозрения с нее сняты, она оправдана.

"Я больше не нахожусь под следствием. Дело закрыто. Я полностью реабилитирована. Наконец-то", - написала телеведущая в своем Twitter.

В начале июня адвокаты Гриффин заявили, что Секретная служба, в задачу которой входит в том числе охрана первых лиц государства, проводит проверку по факту публикации скандального фото. Они отметили, что актриса готова полностью сотрудничать с ведомством, если с ней свяжутся. Проведение соответствующего расследования - это прерогатива ФБР.

В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами, опубликовал снимок с 56-летней Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминает голову Трампа. Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, вызвав преимущественно негативные отклики. Сам президент заявил в Twitter, что Гриффин должно быть стыдно. Он также отметил, что его 11-летний сын Бэррон испугался, увидев фото.

Телекомпания CNN, где Гриффин традиционно выступала в качестве одной из ведущих трансляции праздничных новогодних мероприятий, назвала снимок "отвратительным и непристойным" и разорвала контракт с актрисой. Гриффин впоследствии принесла извинения за свой поступок. Она согласилась, что перешла черту, и потребовала от фотографа изъять снимки и их копии из публичного доступа.