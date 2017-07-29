Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин ввел риск-ориентированный подход в экологическом надзоре

Общество
29 июля, 7:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Предполагается, что это позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло экологический надзор в перечень областей, где с 2018 года будет применяться риск-ориентированный подход, и определил критерии оценки рисков. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"В перечень были включены в том числе федеральный государственный экологический надзор (в части государственных надзоров в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, государственного земельного надзора) и лицензионный контроль за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документ устанавливает критерии отнесения объектов государственного надзора к определенной категории риска, периодичность проведения плановых проверок в зависимости от присвоенной категории риска с периодичностью от одного раза в год до одного раза в пять лет.

Отмечается, что критерии отнесения поднадзорных объектов к различным категориям риска будут определяться исходя из установленных законодательством в области охраны окружающей среды категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с использованием дополнительных характеристик (место расположения объекта в пределах экологически чувствительных территорий, вероятность несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований).

Предполагается, что принятые решения позволят повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в этих сферах при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля, снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и надзорных мероприятиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
2
Полиция Вашингтона опровергла публикацию BuzzFeed об убийстве Лесина
3
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Новой Москве
4
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
5
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в США
6
Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100%
7
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама