Кабмин ввел риск-ориентированный подход в экологическом надзоре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло экологический надзор в перечень областей, где с 2018 года будет применяться риск-ориентированный подход, и определил критерии оценки рисков. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"В перечень были включены в том числе федеральный государственный экологический надзор (в части государственных надзоров в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, государственного земельного надзора) и лицензионный контроль за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документ устанавливает критерии отнесения объектов государственного надзора к определенной категории риска, периодичность проведения плановых проверок в зависимости от присвоенной категории риска с периодичностью от одного раза в год до одного раза в пять лет.

Отмечается, что критерии отнесения поднадзорных объектов к различным категориям риска будут определяться исходя из установленных законодательством в области охраны окружающей среды категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с использованием дополнительных характеристик (место расположения объекта в пределах экологически чувствительных территорий, вероятность несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований).

Предполагается, что принятые решения позволят повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в этих сферах при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля, снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и надзорных мероприятиях.