Кабмин принял ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в РФ в 2017 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ ввело временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну в 2017 году. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением введено временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию в 2017 году", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документ устанавливает, что при распределении допустимых для ввоза в Россию в 2017 году объемов озоноразрушающих веществ между заявителями 60% объема ОРВ будет распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2016 году, 35% объема ОРВ - между заявителями, не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2016 году, а 5% объема ОРВ - между заявителями, подавшими в 2016 году заявления, но не ввозившими такие вещества.

Принятые меры нацелены на обеспечение стабильной ситуации на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует, и сдерживание роста цен на такие вещества. Эти регуляторные меры способствуют сохранению озонового слоя атмосферы.