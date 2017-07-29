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Кабмин принял ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в РФ в 2017 году

Общество
29 июля, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Принятые меры нацелены на обеспечение стабильной ситуации на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ ввело временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну в 2017 году. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением введено временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию в 2017 году", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документ устанавливает, что при распределении допустимых для ввоза в Россию в 2017 году объемов озоноразрушающих веществ между заявителями 60% объема ОРВ будет распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2016 году, 35% объема ОРВ - между заявителями, не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2016 году, а 5% объема ОРВ - между заявителями, подавшими в 2016 году заявления, но не ввозившими такие вещества.

Принятые меры нацелены на обеспечение стабильной ситуации на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует, и сдерживание роста цен на такие вещества. Эти регуляторные меры способствуют сохранению озонового слоя атмосферы.

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