Кабмин принял ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в РФ в 2017 году

В Конгрессе США хотят запросить у разведки доклад по "кампаниям влияния" со стороны РоссииМеждународная панорама 29 июля, 8:13
Жителей Московского региона ожидает жаркий деньМосква 29 июля, 6:26
Экс-руководитель аппарата Белого дома: в США мало кто верит в сговор Трампа с РоссиейМеждународная панорама 29 июля, 6:10
Белый дом: Трамп намерен подписать законопроект с санкциями против МосквыМеждународная панорама 29 июля, 4:30
Тиллерсон: РФ и КНР особо ответственны за растущую напряженность вокруг КНДРМеждународная панорама 29 июля, 4:20
Ким Чен Ын заявил, что ракеты КНДР могут достичь любой точки СШАМеждународная панорама 29 июля, 3:04
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой регионаПроисшествия 29 июля, 3:04
США и их союзники осудили космические запуски ИранаМеждународная панорама 29 июля, 2:51
Экс-руководитель аппарата Белого дома заявил, что останется сторонником ТрампаМеждународная панорама 29 июля, 2:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ ввело временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну в 2017 году. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением введено временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию в 2017 году", - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Документ устанавливает, что при распределении допустимых для ввоза в Россию в 2017 году объемов озоноразрушающих веществ между заявителями 60% объема ОРВ будет распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2016 году, 35% объема ОРВ - между заявителями, не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2016 году, а 5% объема ОРВ - между заявителями, подавшими в 2016 году заявления, но не ввозившими такие вещества.
Принятые меры нацелены на обеспечение стабильной ситуации на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует, и сдерживание роста цен на такие вещества. Эти регуляторные меры способствуют сохранению озонового слоя атмосферы.