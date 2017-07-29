Социально ориентированные НКО будут оказывать услуги по культурной адаптации мигрантов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнило перечень услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением перечень дополнен услугами, направленными на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Предполагается, что принятое решение позволит обеспечить участие в оказании услуг в этой сфере наиболее компетентных и эффективно работающих социально ориентированных некоммерческих организаций.