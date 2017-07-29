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Медведев поздравил жителей Ленинградской области с 90-летием региона

Общество
29 июля, 10:43 UTC+3 ТАСС

Премьер-министр отметил историческую ценность региона и вспомнил о героях Великой Отечественной войны

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ТАСС, 29 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал процветания жителям Ленинградской области в связи с 90-летним юбилеем региона. Текст поздравления главы правительства опубликован в субботу на сайте кабмина.

"В Ленинградской области умеют работать и добиваются хороших результатов. И я желаю ее жителям дальнейших успехов, процветания, удачи и всего самого доброго", - говорится в сообщении.

Премьер отметил историческую ценность региона и вспомнил о героях Великой Отечественной войны. "Несмотря на такую дату, история вашего края очень древняя, она неразрывно связана с зарождением и развитием российской государственности. <...> Мы благодарны всем, кто защищал этот край. Кто в годы Великой Отечественной войны отстоял Выборг, Гатчину, Лугу и Тихвин", - приводит документ слова премьера.

Медведев также подчеркнул важность региона в настоящем: "Сегодня ваш регион является промышленным, научным, туристическим центром северо-запада страны. Современные кластеры, индустриальные парки и инновационные производства, которые здесь созданы, открывают новые перспективы для людей и развития городов", - говорится в сообщении.

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