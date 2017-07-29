Патриарх Кирилл: новомученники помогли сохранить преемственность Русской церкви

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Новомученники, которые не оставили веру, несмотря на преследования, помогли сохранить преемственность Русской православной церкви, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Священного синода, которое прошло в субботу в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга.
"По молитвами новомученников и исповедников, которые не дрогнули в своем исповедании веры, не отказались от Бога и Церкви, и если сегодня происходит что-то доброе, то, уверен, не без их молитвенной помощи. Мы вспоминаем с благодарностью всех тех, кто отстоял православие в России и сохранил апостольское и иерархическое преемство Русской церкви", - сказал он.
Предстоятель РПЦ напомнил, что в этот день ровно 90 лет назад митрополит Сергий (Страгородский) опубликовал "Декларацию", обращенную к советской власти и призванную легализовать Церковь в стране.
"Отсутствие легального существования Церкви в России могло привести к полному исчезновению христианства. Митрополит Сергий пошел на этот шаг, никоим образом не нарушая догматики и канонов, чтобы создать предпосылки для возможного развития отношений с государством и укрепления положения Церкви в Советском Союзе", - подчеркнул патриарх.
Он добавил, что, несмотря на все старания, репрессии 1930-х почти полностью обескровили Церковь. "К войне (Великой Отечественной - прим. ТАСС) наша Церковь подошла почти полностью обескровленной. Народ и духовенство прошли через эпоху страшных гонений. Это тяжелейшая страница нашей национальной истории, истории Церкви", - отметил патриарх Московский и всея Руси.