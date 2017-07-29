Соколов: новая дорога от Петербурга до Гатчины будет введена в октябре

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 29 июля. /ТАСС/. Новая дорога от границ Санкт-Петербурга до примыкания к существующему обходу Гатчины, которая является одним из крупных совместных проектов властей Ленинградской областей и Минтранса, будет введена в октябре. Об этом в субботу сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что новая дорога от границ Санкт-Петербурга до примыкания к существующему обходу Гатчины будет сдана досрочно - в 2017 году вместо 2018 года.

"В этом году в Ленобласти будут введены еще три больших объекта. Во-первых, это обход города Гатчины длиной более 12 км - очень значимый объект. Стройка идет в четком графике, и сомнений нет, что ко дню дорожника, а это в октябре, этот объект порадует жителей Ленобласти современной и комфортной трассой", - сказал он.

Помимо этого, по его словам, в этом году будет введен участок от Соснова до реки Вуокса в рамках проекта по развитию трассы "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти, а также объект в районе трассы "Нарва", порта Усть-Луга, который заработает на полную мощность, что позволит увеличить объемы перевалки в порту Усть-Луга.

По его словам, в планах Минтранса также способствовать развитию железнодорожной сети Ленинградской области.

"Мы планируем развивать и железнодорожные артерии: в этом году увеличится объем перевозки на московском направлении, на направлении в Хельсинки. Строительство путепроводов дает возможность эксплуатировать железнодорожные ветки в скоростном режиме. В ближайшее время будут введены путепроводы на выборгском направлении, в том числе на территории Петербурга в районе Белоострова. В рабочем режиме в этом году будет введен в эксплуатацию путепровод за Выборгом в направлении Каменногорска", - заключил он.