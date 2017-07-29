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В Ленинградской области открыли путепровод, соединяющий две части Гатчины

Общество
29 июля, 13:00 UTC+3 ГАТЧИНА область/ 29, июля. /ТАСС

Ввод в строй путепровода позволит значительно разгрузить район Аэродром Гатчины, а также ускорит время прохождения грузов по железной дороге в порт Усть-Луга

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ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 29 июля. /ТАСС/. Путепровод, соединяющий разделенные железнодорожными путями две части города Гатчины в Ленинградской области, который местные жители ждали 20 лет, открыли в субботу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В реализации проекта впервые в России была применена практика трехстороннего финансирования, когда средства были выделены из федерального и регионального бюджетов", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко на церемонии открытия.

Это первая очередь, которая соединит две части Гатчины проездом через железнодорожные пути без остановок. По словам губернатора, вторая очередь объекта будет сдана в следующем году.

Путепровод представляет собой магистральную улицу общегородского значения с двумя полосами для движения автомобилей с расчетной скоростью движения транспорта 80 километров в час. Полная длина моста над железной дорогой - почти 105 метров. Генеральным подрядчиком путепровода является ЗАО "Пилон". Стоимость контракта составляет 985,4 млн рублей, из которых 573 млн рублей - средства федерального бюджета, а остальные - деньги области.

Ввод в строй 100-метрового путепровода позволит значительно разгрузить район Аэродром Гатчины, а также ускорит время прохождения грузов по железной дороге в порт Усть-Луга.

В городе Гатчина проходят празднования 90-летия Ленинградской области.

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